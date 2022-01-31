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Bireysellik ne demek, TDK'ya göre Bireysellik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bireysellik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bireysellik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bireysellik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bireysellik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bireysellik ne demek, TDK'ya göre Bireysellik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bireysellik ne demek? Bireysellik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bireysellik kelimesi. Peki bireysellik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bireysellik nedir, bireysellik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BİREYSELLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bireysellik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bireysellik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birey olma olgusu
- Bir kişiyi benzerlerinden ayıran özelliklerin bütünü, ferdiyet

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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