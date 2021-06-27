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  3. Biri güzelliğiyle, diğeri yakışıklılığı ile büyülüyor! Hayranlarını heyecanlandıran bomba iddia: Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk yaşıyor

Biri güzelliğiyle, diğeri yakışıklılığı ile büyülüyor! Hayranlarını heyecanlandıran bomba iddia: Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk yaşıyor

Ekranların güzeller güzeli oyuncusu Tuba Büyüküstün ile yakışıklı şarkıcı Murat Boz'un aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yakında yeni bir proje başlayacak olan Büyüküstün ve Boz hakkında ortaya atılan iddia ikilinin hayranları tarafından heyecanla karşılandı.

Biri güzelliğiyle, diğeri yakışıklılığı ile büyülüyor! Hayranlarını heyecanlandıran bomba iddia: Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk yaşıyor

Güzelliği ile büyüleyen ve namı ülke sınırlarını aşan başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ile yakışıklı ve bir o kadar da sempatik şarkıcı Murat Boz hakkında ortaya atılan aşk iddiası bir anda gündem oldu. İkilinin hayranları iddiayı heyecanla karşılarken, taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Biri güzelliğiyle, diğeri yakışıklılığı ile büyülüyor! Hayranlarını heyecanlandıran bomba iddia: Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk yaşıyor

İDDİA HEYECAN YARATTI

Netflix'in yeni dizisi 'Another Self'de rol alacak olan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un aşk yaşadığı iddiasının yanında ikilinin önceki akşam baş başa yemeğe çıktığı konuşuluyor. Aradığı aşkı bulamayan ve aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen Murat Boz'un, geçtiğimiz yıl Umut Evirgen ile ilişkisini noktalayan Tuba Büyüküstün ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi. Her ikisi de çok beğenilen ve geniş bir hayran kitlesi bulunan iki isim birbirlerine çok yakıştırıldı. 

Biri güzelliğiyle, diğeri yakışıklılığı ile büyülüyor! Hayranlarını heyecanlandıran bomba iddia: Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk yaşıyor

HER İKİSİNİN DE AŞKTAN YANA YÜZÜ GÜLMEDİ

Duru güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Büyüküstün, 2011'de evlendiği oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'tan 2017'de boşanmıştı. Büyüküstün'ün bu evliliğinden Maya ve Toprak adında iki kızı bulunuyor. Öte yandan genç kızların sevgilisi olan yakışıklı şarkıcı Murat Boz ise 2008'de Eliz Sakuçoğlu ile hayatını birleştirmiş ve 2012 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Biri güzelliğiyle, diğeri yakışıklılığı ile büyülüyor! Hayranlarını heyecanlandıran bomba iddia: Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk yaşıyor

"İLİŞKİM YOK, OLURSA SÖYLERİM"

Murat Boz, Aslı Enver ile uzun bir birliktelik yaşamış ve sık sık ayrılık haberleriyle gündem olmuştu. Çiftin nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde yolları ayrılmıştı.

Biri güzelliğiyle, diğeri yakışıklılığı ile büyülüyor! Hayranlarını heyecanlandıran bomba iddia: Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk yaşıyor

Geçtiğimiz hafta Murat Boz’un ismini saklı tuttuğu bir kadınla aşk yaşadığı iddia edildi. Çıkan iddiaların ardından Boz, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak dedikoduları yalanladı. Boz, "Bir ilişkim yok. Olursa bunu muhakkak sizlerle paylaşırım." dedi.

Biri güzelliğiyle, diğeri yakışıklılığı ile büyülüyor! Hayranlarını heyecanlandıran bomba iddia: Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk yaşıyor

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