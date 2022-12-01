Biri pilot, diğeri güzellik uzmanıydı! Bursa'daki uçak kazasında ölenlerin isimleri belli oldu!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu.

Melahat Ersoy
Editör
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Biri pilot, diğeri güzellik uzmanıydı! Bursa'daki uçak kazasında ölenlerin isimleri belli oldu!

Alınan bilgilere göre olay Osmangazi ilçesi Ovaakça Santral Mahallesindeki boş arazide meydana geldi. Saat 15.01 sıralarında Pamukova Havaalanından kalkış yapan Asya Havacılık bünyesine kayıtlı; Hakan Sağlam'a ait olan TC-UHY kuyruk numaralı tek motorlu amatör uçak, kötü hava koşulları nedeniyle saat 15.41'de düştü.

Biri pilot, diğeri güzellik uzmanıydı! Bursa'daki uçak kazasında ölenlerin isimleri belli oldu!

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Uçağın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi. Yapılan incelemede uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettikleri belirlendi.

Biri pilot, diğeri güzellik uzmanıydı! Bursa'daki uçak kazasında ölenlerin isimleri belli oldu!

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hayatını kaybedenlerin isimlerinin pilot iş adamı Hakan Köksal (54) ve uçakta yolcu olarak bulunan güzellik uzmanı Burcu Sağlam (22) olduğu tespit edildi.

Biri pilot, diğeri güzellik uzmanıydı! Bursa'daki uçak kazasında ölenlerin isimleri belli oldu!

Hakan Köksal'ın Yunuseli Sportif Havacılık Dernek Başkanı ve aynı zamanda Çalı Mahallesinde bulunan KPS Yedek Parça isimli firma sahibi olduğu, Burcu Sağlam'ın ise güzellik uzmanı olduğu tespit edildi.

Biri pilot, diğeri güzellik uzmanıydı! Bursa'daki uçak kazasında ölenlerin isimleri belli oldu!

SAKARYA'YA UÇAKLA GİTMİŞ

Öte yandan Hakan Köksal'ın saat 13.20 sıralarında Yunuseli Havalimanı'ndan bir havacılık lisansını almak için Sakarya Pamukova'ya uçağıyla gittiği ve daha sonra yine Yunuseli'ne geri dönmek için havalandığı öğrenildi.

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