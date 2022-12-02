Son anlarını işte böyle kayda almış! Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden kadının o görüntüleri ortaya çıktı!

Dün sat 15:40 sıralarında Bursa Yunuseli Havalimanı'ndan bir eğitim uçağı kalkış yapmış, Osmangazi ilçesinde bulunan Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında düşmüştü. Uçak kazası sonrası 54 yaşındaki iş insanı ve pilot Hakan Köksal ile 22 yaşındaki güzellik uzmanı Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti.
UÇAĞIN İÇİNDEN GÖRÜNTÜ
Acı olay sonrası düşen uçağın son görüntüleri ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Burcu Sağlam'ın uçağın içerisindeyken sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler görenleri kahretti.