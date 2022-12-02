Son anlarını işte böyle kayda almış! Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden kadının o görüntüleri ortaya çıktı! Dün saat 15:40 sıralarından Bursa'da yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan uçak kazası ile ilgili görüntüler ortaya çıktı.