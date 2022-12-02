Eşlerin tartışmasına aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü!

Diyarbakır'da iki ailenin kavgasında ortalık adeta savaş alanına döndü. 4 kişi sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Eşlerin tartışmasına aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü!

Diyarbakır'da iki ailenin kavgasında ortalık adeta savaş alanına döndü. 4 kişi sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ KAVGAYI ZOR AYIRDI

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşler arasında çıkan tartışma ailelerin dahil olmasıyla savaş alanına döndü. Aileler kısa sürede taş, sopa, bıçak ile birbirine girdi, kavgada, aynı aileden B.K., D.K., C.K. ve E.K. yaralandı. Kavgayı gören çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kavgayı güvenlik güçleri zorlukla ayırırken, olayda yaralanan B.K., D.K., C.K. ve E.K. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan, kavga anı anbean cep telefonu kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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