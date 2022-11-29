Bursa'da feci kaza! Şarkıcı Tarkan'ın akrabası da dahil 3 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu savrulan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü K.K. hayatını kaybettiği kazada ünlü sanatçı Tarkan'ın akrabası olduğu öğrenilen H.T. ile birlikte 3 kişi yaralandı.

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Bursa'da feci kaza! Şarkıcı Tarkan'ın akrabası da dahil 3 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti!

Dün gece saat 23:00 sularında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu üzerinde meydana gelen kazada, Bursa'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan ve ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun akrabası olduğu öğrenilen 44 yaşındaki H.T.'nin sürücüsü olduğu araç kontrolden çıkarak K.K. yönetimindeki araca arkadan çarptı. Kazada H.T. ve araçta bulunan 2 kişi ile birlikte arkadan çarptıkları aracın sürücüsü K.K. yaralandı.

Bursa'da feci kaza! Şarkıcı Tarkan'ın akrabası da dahil 3 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve durumu ağır olan sürücü K.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Bursa'da feci kaza! Şarkıcı Tarkan'ın akrabası da dahil 3 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti!

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