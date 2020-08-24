Biricik Suden kimdir? Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden sosyal medya hesabından erkeksi bir görüntüye sahip olduğu yönünde eleştirelere sert bir dille yanıt verdi. Olayın ardından Biricik Suden'in hayatı da merak konusu oldu. Peki Biricik Suden kimdir? Mazhar Alanson'un eşi kaç yaşında? Nereli?

BİRİCİK SUDEN KİMDİR?

Biricik Suden, 1963 yılında İstanbul Yeniköy'de dünyaya gelmiştir. Hakimlik görevini yürüten bir baba ve bankacı bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Biricik Suden, 16 yaşından itibaren teyzesi tarafından evlat edinilmiş ve teyzesinin vefatının ardından tek varis olarak miras kendisine kalmıştır.

Henüz dört yaşındayken gazetelerden kendi kendine okumayı öğrenen Suden, Atatürk Kız Lisesi'nde eğitim görmüştür.

Nişantaşı’nda Language and Culture Centre’de grafik ve illüstrasyon alanında eğitim almış, sonrasında ise Mimar Sinan Üniversitesi’nde eğitim görmüş ve eğitimini geliştirmek için 4 yıl da Paris‘te bulunmuştur.

1976 yılında başrolünde Rüştü Asyalı‘nın oynadığı “Ben Bir Garip Keloğlanım” adlı filmde oynamıştır.

2011 yılında Televizyonda Hayat Bilgisi adlı programı Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile Biricik Suden birlikte sunmuştur.