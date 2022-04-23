Birikinti Konisi ne demek, TDK'ya göre Birikinti Konisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Birikinti konisi ne demek? Birikinti konisi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi birikinti konisi kelimesi. Peki birikinti konisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre birikinti konisi nedir, birikinti konisi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİRİKİNTİ KONİSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Birikinti konisi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre birikinti konisi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dağlık bölgelerden, yamaçlardan suların getirdiği kum veya taş parçalarının bir düzlükte oluşturduğu yelpaze biçimindeki yığın

