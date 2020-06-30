Biriktirdiği parası sobada kül olan kadının imdadına Bakan Albayrak yetişti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çankırı'da ailesi için biriktirdiği 15 bin lirayı sobada sakladığını unutup, sobayı yakan ve tüm parası kül olan Gülşen Hayta'nın mağduriyetinin giderildiğini duyurdu.

Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. https://t.co/su7EjyMHI2 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 30, 2020

NE OLMUŞTU?

Çankırı'da oturan 46 yaşındaki Gülşen Hayta, tıp fakültesi okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği 15 bin lirayı çalınmasın diye kuzine sobada sakladı. Hayta geçen hafta annesi Hamide Hayta’nın üşüdüğünü söylemesi üzerine içinde para olduğunu unuttuğunu sobayı kömür atıp yaktı. Bir süre sonra kapağını açtığı sobadan hala duman yükseldiğini görünce kontrol eden Hayta, sakladığı paranın yandığını gördü.

''EN AKILLI YERİN SOBA OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM''

Hayta, daha güvenli olacağını düşünerek sobaya sakladığı paranın yanması üzerine büyük üzüntü yaşadı. Gülşen Hayta, ''Sobayı kaldıracağız diye biriktirdiğim parayı kuzine sobaya saklamıştım. Evimiz gecekondu olduğu için evin kilidi de yok emniyetli olmadığı için en akıllı yerin burası olduğunu düşündüm.'' dedi.

Hayta, ''Geçen hafta hava soğuk geçmişti. Annem ‘üşüdüm, sobayı biraz yak’ dedi. Ben de kovaya biraz kömür attım, odun attım yaktım. Aradan 1-1,5 saat geçti, kapağı açtım, duman çıkıyordu. İçinde patates unuttum sanıyordum. İçinde paraları görünce aklıma geldi. Can havliyle ‘kurtarabilir miyim’ diye elimle almaya çalıştım; ama iş işten geçti, elim yandı, halı yandı.'' diye konuştu.

''OĞLUM EĞİTİMİ İÇİN KULLANIYORDU''

Parayı Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan oğlu için biriktirdiğini belirten Hayta, “4’üncü sınıf öğrencisi. Hiçbir gelirim yok, sağdan soldan gelen paralardı. Biriktirdim, oğlum gelince hesabına yatırsın istedim. Eğitimi için kullanıyordu. Elimden bir şey gelmiyor. Allah kimsenin başına vermesin” ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir" dedi.