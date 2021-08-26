Birinci doz aşısını olanlara altın ve bisiklet hediyesi!

Tüm dünyada ve ülkemizde koronavirüsün kontrol altında tutulması amacıyla aşılama çalışmaları sürüyor. Her fırsatta vatandaşa aşı olma konusunda uyarılarda bulunan yetkililer ise yaptığı teşvik edici kampanya ve etkinliklerle aşılama hızını artırmayı planlıyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ilk doz aşısını olanlara çekilişle altın ve bisiklet hediyesi verilecek.

ORTAK AŞI ÇALIŞMASI

Elbistan Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından birlikte yürütülen çalışmada, şimdiye kadar hiç aşı olmamış vatandaşlara yönelik altın ve bisiklet ödüllü bir kampanya başlatıldı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Gürbüz, aşılama oranının şu anda yüzde 63 seviyesinde olduğunu ifade etti.

HEDEF YÜZDE 75'İN ÜZERİNE ÇIKMAK

Toplum sağlığını sağlayabilmeleri için bu oranın yüzde 75'lere çıkması gerektiğini söyleyen Gürbüz, şöyle devam etti:

"Bu amaçla İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile kampanya düzenledik. Aşı olan vatandaşlarımıza bisiklet ve altın hediyesi veriyoruz. Onları gönüllü olarak aşı olmaya davet ediyoruz. Bu konuyla ilgili yoğun bir çaba içindeyiz. Sağlık ekiplerimiz mahalle mahalle gezerek aşılama çalışması yürütüyor. Biz de ekip ve ekipmanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Biran önce ilk aşılamada yüzde 75 oranının üzerine çıkmakla ilgili çabamız mevcut. Kampanyanın da desteğiyle kısa zamanda hedefimize ulaşacağız."