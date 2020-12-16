Birisi resmi diğeri dini nikahlı iki eşiyle birlikte yaşayan adam, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen olayda, birisi dini ve diğeri resmi nikahlı iki eşiyle aynı evde, hep birlikte yaşadıkları öğrenilen Önder Çelik, dini nikahlı eşi Yeşim Ö. tarfından kalbine aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

DİNİ NİKAHLI EŞİ, KALBİNDEN BIÇAKLADI

Pursaklar'a bağlı Ayyıldız Mahallesi, Mithatpaşa Sokak'taki evde, Önder Çelik, resmi nikahlı eşi Sehere Çelik ve dini nikahlı eşi Yeşim Ö. arasında, henüz öğrenilemeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Yeşim Ö., birlikte yaşadığı adam ve dini nikahlı olduğu Önder Çelik'i göğsünden bıçakladı. O sırada korkan Seher Çelik ise başka bir odaya saklanarak hayatını kurtardı.

İhbar üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Önder Çelik'i ambulansla hastaneye sevk etti. Bu esnada polisler de kaçan Yeşim Ö. için arama çalışması başlattı.

ZANLI, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI

Hastaneye sevk edilen Çelik, doktorların tüm müdahalelerine ramen, bıçak darbesinin kalbine isabet etmesi sebebiyle hayatını kaybederken olayın ardından evden kaçan Yeşim Ö, bir süre sonra polis tarafından yakalandı.

Acil servis önünde Çelik'in ölüm haberini alan annesi, babası, eşi, çocukları ve yakınları gözyaşı döktü.