Birkan Sokullu hastane çıkışı sağlık durumu hakkında bilgi verdi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan fenomen dizinin Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu hayranlarını korkuttu. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki hastaneden çıkarken görüntülenen Sokullu sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"AYAĞIMI İNCİTTİM"

Hastaneden çıkarken görüntülenen Sokullu, "Korkulacak bir durum yok. Geçenlerde yürüyüş yaparken ayağımı incittim. Şu anda iyiyim" ifadelerinde bulundu. İyi olduğu haberini veren başarı oyuncu hayranlarının yüreğine su serpti.

Ardından, 35 yaşındaki oyuncu arabasına binerek uzaklaştı.