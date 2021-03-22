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Birkan Sokullu hastane çıkışı sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Masumlar Apartmanı'nın sevilen oyuncusu Birkan Sokullu Nişantaşı'nda hastane çıkışı görüntülendi. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Sokullu, cevabın ardından arabasına binerek uzaklaştı.

Birkan Sokullu hastane çıkışı sağlık durumu hakkında bilgi verdi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan fenomen dizinin Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu hayranlarını korkuttu. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki hastaneden çıkarken görüntülenen Sokullu sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"AYAĞIMI İNCİTTİM"

Hastaneden çıkarken görüntülenen Sokullu,  "Korkulacak bir durum yok. Geçenlerde yürüyüş yaparken ayağımı incittim. Şu anda iyiyim"  ifadelerinde bulundu. İyi olduğu haberini veren başarı oyuncu hayranlarının yüreğine su serpti.

Ardından, 35 yaşındaki oyuncu arabasına binerek uzaklaştı.

Birkan Sokullu hastane çıkışı sağlık durumu hakkında bilgi verdiBirkan Sokullu hastane çıkışı sağlık durumu hakkında bilgi verdi

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