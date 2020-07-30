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Birkan Sokullu'dan yeni sevgilisi ile aşk pozu!

Oyuncu Birkan Sokullu ve sosyetik güzel Eda Gürkaynak'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Aşklarını ilk günden beri gizlemeyen çiftten ilk paylaşım geldi. Sokullu, sevgilisiyle ilk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Birkan Sokullu'dan yeni sevgilisi ile aşk pozu!

Ünlü oyuncu Birkan Sokullu cemiyet hayatının tanınan isimlerinde Eda Gürkaynak ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Genç sevgilisi ile mutlu bir birliktelik yaşayan Sokullu sevgilisi Eda Gürkaynak ile ilk kez sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sokullu'nun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Birkan Sokullu'dan yeni sevgilisi ile aşk pozu!

Berrak Tüzünataç'la uzun süren ilişkilerinin ardından ayrılık kararı alan Birkan Sokullu aşkı sosyetik güzelde buldu. Cemiyet hayatının tanınan ismi Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Sokullu önceki gün sevgilisi ile olduğu bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Birkan Sokullu'dan yeni sevgilisi ile aşk pozu!

Birkan Sokullu'nun bu paylaşımı kısa sürede ilgi gördü ve binlerce beğeni ve yorum aldı. Sokullu ve sevgilisinin bu karesi 53 binden fazla beğeni aldı.

Birkan Sokullu'dan yeni sevgilisi ile aşk pozu!

Oyuncu, Gürkaynak ile ilişkisini soran muhabirlere, "Kendisi benim kız arkadaşımdır. Daha önce bizi görmememizin nedeni kendisi ABD’de yaşıyordu. Gizlediğimiz bir durum yok” cevabını vermişti.


Birkan Sokullu'dan yeni sevgilisi ile aşk pozu!

Birkan Sokullu 34, yeni sevgilisi sosyetik güzel Eda Gürkaynak ise 25 yaşında.

Birkan Sokullu'dan yeni sevgilisi ile aşk pozu!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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