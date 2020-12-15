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  3. Birkan Sokullu'nun yıllar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci'nin yatak sahnesi!

Birkan Sokullu'nun yıllar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci'nin yatak sahnesi!

Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Birkan Sokullu'nun yıllar önce ünlü bir ismin klibinde oynadığı ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncunun bu hallerini görenler tanımakta zorluk çekti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizisinde Han, karakteri ile oyunculuk kariyerini başka bir boyuta taşıyan Birkan Sokullu'nun tam 15 yıl öncesine dair görüntüleri ortaya çıktı.

Birkan Sokullu'nun yıllar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci'nin yatak sahnesi!

2016 yılında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde Burcu Biricik ile başrol oynayan ve orada yıldızı parlayan Sokullu, oyunculuk kariyerinden önce klipte de rol aldı.

Birkan Sokullu'nun yıllar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci'nin yatak sahnesi!

TUĞBA EKİNCİ'NİN KLİBİNDE OYNAMIŞ

Sokullu, 2005 yılında Tuğba Ekinci'nin popüler olan O Şimdi Asker albümünde yer alan Kutu Kutu şarkısının klibinde rol aldı. Oyuncunun klipte Ekinci ile samimi sahnelerinin olması da gözlerden kaçmadı.

Birkan Sokullu'nun tozlu raflardan çıkan bu görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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