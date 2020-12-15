TRT 1 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizisinde Han, karakteri ile oyunculuk kariyerini başka bir boyuta taşıyan Birkan Sokullu'nun tam 15 yıl öncesine dair görüntüleri ortaya çıktı.

2016 yılında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde Burcu Biricik ile başrol oynayan ve orada yıldızı parlayan Sokullu, oyunculuk kariyerinden önce klipte de rol aldı.

TUĞBA EKİNCİ'NİN KLİBİNDE OYNAMIŞ

Sokullu, 2005 yılında Tuğba Ekinci'nin popüler olan O Şimdi Asker albümünde yer alan Kutu Kutu şarkısının klibinde rol aldı. Oyuncunun klipte Ekinci ile samimi sahnelerinin olması da gözlerden kaçmadı.

Birkan Sokullu'nun tozlu raflardan çıkan bu görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.