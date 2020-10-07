Birkan Sokullu'ya sevgilisi Eda Gürkaynak'tan sürpriz doğum günü!

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu'nun bir süredir beraber olduğu 26 yaşındaki genç sevgilisi Eda Gürkaynak geçtiğimiz gün bir tekne kiralayarak sevgilisi Birkan Sokullu'nun doğum gününü kutladı.

Eda Gürkaynak’ın yaptığı doğum günü sürprizi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu gazetecilerin sorularını, “Her şey için çok teşekkür ederim, mutluyum” diye yanıtladı.

Çifte, oyuncu Serkan Keskin de eşlik etti.

35 yaşına giren yakışıklı oyuncu TRT 1 ekranlarında yayınlanan baş rollerinde Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah'ın da yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi ile büyük beğeni topluyor.