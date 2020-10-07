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  3. Birkan Sokullu'ya sevgilisi Eda Gürkaynak'tan sürpriz doğum günü!

Birkan Sokullu'ya sevgilisi Eda Gürkaynak'tan sürpriz doğum günü!

Masumlar Apartmanı dizisindeki performansı ile gündemden düşmeyen yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu'ya genç sevgilisi Eda Gürkaynak'tan teknede doğum günü sürprizi geldi. Yakışıklı oyuncu bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Birkan Sokullu'ya sevgilisi Eda Gürkaynak'tan sürpriz doğum günü!

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu'nun bir süredir beraber olduğu 26 yaşındaki genç sevgilisi Eda Gürkaynak geçtiğimiz gün bir tekne kiralayarak sevgilisi Birkan Sokullu'nun doğum gününü kutladı. 

Birkan Sokullu'ya sevgilisi Eda Gürkaynak'tan sürpriz doğum günü!

Eda Gürkaynak’ın yaptığı doğum günü sürprizi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu gazetecilerin sorularını, “Her şey için çok teşekkür ederim, mutluyum” diye yanıtladı.

Birkan Sokullu'ya sevgilisi Eda Gürkaynak'tan sürpriz doğum günü!

Çifte, oyuncu Serkan Keskin de eşlik etti.

Birkan Sokullu'ya sevgilisi Eda Gürkaynak'tan sürpriz doğum günü!

35 yaşına giren yakışıklı oyuncu TRT 1 ekranlarında yayınlanan baş rollerinde Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah'ın da yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi ile büyük beğeni topluyor.

Birkan Sokullu'ya sevgilisi Eda Gürkaynak'tan sürpriz doğum günü!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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