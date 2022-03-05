Birleşik Ad ne demek, TDK'ya göre Birleşik Ad kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Birleşik ad ne demek? Birleşik ad TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi birleşik ad kelimesi. Peki birleşik ad ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre birleşik ad nedir, birleşik ad kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİRLEŞİK AD NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Birleşik ad kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre birleşik ad kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birleşik kelime biçiminde belirli kurallar içinde kalıplaşmış ad, birleşik isim: Aslanağzı, başşehir, kaptıkaçtı, gecekondu, çuha çiçeği, duvar saati, fındık faresi, yer elması gibi

