Birleşik Arap Emirlikleri şeyhinin oğlu öldü! 3 gün yas ilan edildi

BAE yönetiminde yer alan Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi hayatını kaybetti.

39 yaşındaki Halid bin Sultan el Kasımi İngiltere'nin başkenti Londra'da öldü. Kasımi moda sektöründeki faaliyetleriyle tanınıyordu.

ÜLKEDE 3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Ölüm nedeniyle BAE'deki bütün bayraklar yarıya indirildi ve üç gün yas ilan edildi.

1972 yılından bu yana Şarika kentini yöneten Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi, ikinci kez bir oğlunu kaybediyor. 1999 yılında en büyük oğlu aşırı doz eroin sebebiyle ölmüştü.