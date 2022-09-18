Birleşik Krallık’taki Durham Üniversitesi, seks işçisi olarak çalışan öğrencilere eğitim vermek için bir program hazırladı

Durham kentindeki üniversitenin öğrenci birliği, “Seks sektöründe yer almak isteyen öğrenciler için eğitim fırsatı” sunulduğuna dair tüm öğrencilere ve çalışanlara mesaj göndererek seks işçiliği yapan öğrencilerin “desteğe ulaşmakta hiçbir sorun yaşamaması için eğitim desteği” sunmaya hazır olduklarını belirtti. Öte yandan eğitimin ön yargılardan bağımsız şekilde bilgi ve tavsiye sunmayı hedeflediği de aktarıldı.

"GÜVENLİ SEKS PROJESİ"

“Plandemi süreci”nde bu konunun daha yoğun bir ilgiye mazhar olduğunu belirten yetkililer “güvenli seks eğitim projesi”nin öğrencilerin güvenliğini sağlamak için yapıldığı, çalışmanın öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda ve üniversitenin ilgili birimlerine danışılarak hazırlandığı belirtildi.