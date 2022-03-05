Birleşik Oturum ne demek, TDK'ya göre Birleşik Oturum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Birleşik oturum ne demek? Birleşik oturum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi birleşik oturum kelimesi. Peki birleşik oturum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre birleşik oturum nedir, birleşik oturum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİRLEŞİK OTURUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Birleşik oturum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre birleşik oturum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki veya daha çok kurulun bir arada yaptığı oturum

- Millet Meclisi ile Senato'nun birlikte yaptığı oturum

