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Birleşmiş Milletler savaşın bilançosunu açıkladı! Ukrayna'da yüzlerce sivil öldü!

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından ortaya çıkan bilançoyu duyurdu. Yapılan açıklamada Ukrayna'da 364 sivilin öldüğü ve 759 sivil yaralandığı belirtilirken, gerçek sayının çok yüksek olabileceği aktarıldı.

Birleşmiş Milletler savaşın bilançosunu açıkladı! Ukrayna'da yüzlerce sivil öldü!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında bilanço yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla başlayan harekat birçok ülke tarafından tepki çekmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana en az 364 sivilin öldüğünü, 759 sivilin yaralandığını, gerçek sayının ise çatışma bölgelerinden bilgilerin geç alınmasından dolayı çok daha fazla olduğunun sanıldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler savaşın bilançosunu açıkladı! Ukrayna'da yüzlerce sivil öldü!

1.5 MİLYON KİŞİ MÜLTECİ OLDU

BM, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta sivillere ilişkin istatistikleri paylaşmaya devam ediyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 10 gün içinde Ukrayna'dan 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler savaşın bilançosunu açıkladı! Ukrayna'da yüzlerce sivil öldü!

"RAKAMLAR ÇOK DAHA  YÜKSEK"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlattığı 24 Şubat'tan 5 Mart gece yarısına kadar 364 sivilin öldüğü, 759 sivilin yaralandığı bilgisi verilerek, "OHCHR, özellikle hükümet kontrolündeki bölgelerde ve son günlerde, yoğun çatışmaların sürdüğü bazı yerlerden bilgi alınmasının gecikmesi ve pek çok raporun hala teyit edilmeyi beklemesinden ötürü gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inanıyor.” ifadesi yer aldı.

Öte yandan Ukraynalı yetkililer, ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.

Birleşmiş Milletler savaşın bilançosunu açıkladı! Ukrayna'da yüzlerce sivil öldü!Birleşmiş Milletler savaşın bilançosunu açıkladı! Ukrayna'da yüzlerce sivil öldü!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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