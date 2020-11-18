MSB acı haberi duyurdu! Irak'ın kuzeyi Pençe- Kaplan Harekat bölgesinde kazaKoronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak? Bilim Kurulu Üyesi açıkladıBirleşmiş Milletler'den Gazze'de sağlık krizi ile ekonomik kriz uyarısıDikkat çeken açıklama! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması!Bandırmaspor'dan 'koronavirüs' açıklamasıBahçeli: Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’a hürmet ve hayranlığı bellidirSınav iptal mi? | Sınavlar hangi tarihe kadar yapılmayacak?Doğduğun Ev Kaderindir 20. son bölüm full izle | 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Bakan Selçuk açıkladı! O tarihe kadar sınav yapılmayacakMerak konusu oldu! Selçuk Tepeli bugün neden ekranda yok?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Birleşmiş Milletler'den Gazze'de sağlık krizi ile ekonomik kriz uyarısı

Birleşmiş Milletler'den Gazze'de sağlık krizi ile ekonomik kriz uyarısı

Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, yaptığı açıklamada "Filistin'de salgın yüzünden 121 bin kişi işini kaybetti ve istihdam oranı yüzde 17 daha azaldı" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler'den Gazze'de sağlık krizi ile ekonomik kriz uyarısı

 Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, BM Güvenlik Konseyini İsrail ve Filistin'deki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Mladenov, Gazze'nin karşı karşıya kaldığı sağlık krizi ve ekonomik krize dikkati çekti. 

Gazze'deki durumun en acil sorun olmaya devam ettiğini söyleyen Mladenov, Gazze'deki 2 milyon Filistinlinin yeni tip koronavirüs salgınının büyümesi durumunda çökmekte olan altyapı, kötü yaşam koşulları ve kırılgan sağlık sistemi nedeniyle büyük  bir sağlık krizi ve ekonomik felaketle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı. 

Filistin'de salgın yüzünden 121 bin kişinin işini kaybettiğini ve istihdam oranının yüzde 17 daha azaldığını söyleyen Mladenov, Filistinli hanelerin yaklaşık yüzde 40'ının bu dönemde gelirlerinin yarısından fazlasını kaybettiğini ve gıda güvensizliğinin de arttığını belirtti. 

Mladenov, İsrail ve Filistinli yetkililere her iki halkın da çıkarı için ekonomik ilişkilerini yeniden gözden geçirme ve iyileştirme çağrısında bulundu. 

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT