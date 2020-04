Birleşmiş Milletler'den koronavirüs hakkında bilgi kirliliğine karşı uyarı!

Görüntülü mesaj paylaşam Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgını hakkında yanlış bilgiye karşı uyardı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, artan bilgi kirliliğinin insan hayatına olumsuz etkileri olacağını belirtti ve salgından endişe duyan çok sayıda insanının doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

''Dünya ölümcül Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, aynı zamanda tehlikeli bir bilgi kirliliği salgınıyla karşı karşıyayız.'' uyasında bulunan Guterres, Kovid-19'a karşı bilimin arkasında birleşilmesi çağrısı yaptı.

Antonio Guterres'in paylaşımı:

As the world fights #COVID19, we are also fighting an epidemic of harmful falsehoods & lies.



I'm announcing a new @UN Communications Response initiative to spread facts & science, countering the scourge of misinformation - a poison putting more lives at risk. pic.twitter.com/3S8KZDjbcb