Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye alçakça iftira!

Dujarric, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonu yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan kişi sayısının 160 bine ulaştığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada, “Genel Sekreter (Antonio Guterres), Suriye’nin kuzeydoğusunda, birçok sivilin ölümüne ve yaralanmasına ve en az 160 bin sivilin yerinden olmasına yol açtığı bildirilen askeri gelişmelerden dolayı büyük endişe duyuyor” ifadeleri kullanıldı.

İşte Birleşmiş Milletler'in Twitter hesabından yapılan açıklama