Birleşmiş Milletler'den uyarı: Felaketle sonuçlanır

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde açıklamalarda bulundu. Haq, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait gemilerin İngiliz petrol tankerini durdurma girişimi iddialarını değerlendirdi.

'BÖLGEDE OLASI BİR ÇATIŞMA FELAKETLE SONUÇLANIR'

Genel Sekreter Antonio Guterres'in Körfez'deki tüm taraflara defalarca gerilimi artıracak her türlü adımdan kaçınılması ve en yüksek seviyede itidal gösterilmesi çağrısı yaptığını hatırlatan Haq, “Bölgede olası bir çatışma felaketle sonuçlanır, umarız tüm ülkeler bunu önleyecek adımlar atar.” dedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda görev yapan savaş gemisi HMS Montrose'un, "British Heritage" adlı İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uyardığını açıklamıştı. İngiliz savaş gemisinin, İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiği kaydedilmişti.

İran ise Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, "Basra Körfezi'nde devriye görevini icra eden Deniz Kuvvetlerinin son 24 saat içinde herhangi bir yabancı gemiyle karşılaşmadığı" belirtilmişti.

İNGİLTERE ALARMA GEÇTİ

İngiltere, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışmasının ardından İngiliz gemilerine yönelik tehdit seviyesini yükseltti.

İngiliz basınına göre, Ulaştırma Bakanlığı Hürmüz Boğazı'nda seyreden petrol tankerleri ve diğer gemilere yönelik tehdit seviyesini, durumun "kritik" olduğunu gösteren 3'e çıkardı.

PETROL TANKERİNİN KAPTANI TUTUKLANDI

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkoyduğu petrol tankerinin kaptanını tutukladı.

İNGİLTERE İRAN PETROL TANKERİNİ ALIKONMASINA DAHİL OLMUŞTU

İngiliz donanması geçen hafta Cebelitarık'ta Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilen İran bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Cebelitarık'ta mahkeme geçen hafta aldığı kararla İran tankerinin 14 gün daha alıkonulabileceğine hükmetmişti.