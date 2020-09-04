Oynadığı birçok film ve tiyatro oyunu ile tanınan oyuncu Birol Ünel hayatını kaybetti. Ünel'in ölümü sevenlerini üzdü. Bu kapsamda Birol Ünel, internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Peki Birol Ünel kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? Detaylar haberimizde...

BİROL ÜNEL KİMDİR?

Birol Ünel, 1961 yılında Mersin'de dünyaya geldi. 1968 yılında Almanya’ya göç etmiştir. Almanya’nın Bremen kentinde büyümüş,temel eğitiminden sonra parke döşemecisi olarak çıraklık eğitimi almıştır. Daha sonra Hannover’e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu’na yazıldı. 1987 yılında Yolcu “Der Passagier” filmiyle sinema sektörüne adım atmış, 1992 yılında Berlin Tiyatrosunda “Caligula” oyununda yer almıştır.

Birol Ünel 1994 yılında Berlin Rosa Luxemburg Platz’da tekrar “Die Nibelungen – Born Bad“ oyununda sahneye çıktı. 2000 yılında Fatih Akın’ın yönettiği “Im Juli” filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı ve özellikle Fatih Akın’ın Duvara Karşı filmindeki rolü ile büyük beğeni topladı.

KAÇ YAŞINDA?

1961 yılında Mersin'de dünyaya gelen Birol Ünel, 59 yaşındadır.

NEDEN ÖLDÜ?

Uzun yıllar boyunca alkol bağımlılığıyla mücadelede eden Birol Ünel, doğum günü olan 18 Ağustos'ta durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılmıştı. Birol Ünel, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.