Bisam, aylık beslenme harcamasını açıkladı: 2 bin 401 lira

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırmaları Merkezi'nin (Bisam) hesaplamasına göre, Ağustos'ta dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 401 liraya yükseldi. Bisam açıklamasına göre, gıda harcamaları üzerine, hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre de, en az 8 bin 304 lira gerektiği belirlendi.

MALİYETİ EN YÜKSEK GIDALAR

Bisam verilerine göre, günlük harcamalarda Temmuz'da en yüksek maliyet grubunu

28.55 liralık harcama ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu .

Et, tavuk ve balık grubu için en az 15.94 lira harcama olarak hesaplandı .

Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 12.78 liraydı .

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 5.08 lira oldu .

Katı yağ ve sıvı yağ grubu için de 5.51 liralık harcama yapılması gerekti .

Yumurta için 1.06, şeker, bal, reçel ve pekmez için de 3.7 lira harcama yapıldı.

​​​​​​​İLLERE GÖRE HARCAMA TUTARI

Üç büyük ilde gıda gereksinimlerinin karşılanması gereken harcama;

İzmir'de 2 bin 622 lira,

İstanbul'da 2 bin 582 lira,

Ankara'da 2 bin 321 lira olarak belirlendi.

Sanayi merkezlerinden;