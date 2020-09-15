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Bisam, aylık beslenme harcamasını açıkladı: 2 bin 401 lira

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırmaları Merkezi (Bisam) tarafından yapılan hesaplamaya göre, ağustos ayında dört kişilik bir ailenin beslenme masrafı 2 bin 401 lira olarak açıklandı.

Bisam, aylık beslenme harcamasını açıkladı: 2 bin 401 lira

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırmaları Merkezi'nin (Bisam) hesaplamasına göre, Ağustos'ta dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 401 liraya yükseldi. Bisam açıklamasına göre, gıda harcamaları üzerine, hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre de, en az 8 bin 304 lira gerektiği belirlendi.

Bisam, aylık beslenme harcamasını açıkladı: 2 bin 401 lira

MALİYETİ EN YÜKSEK GIDALAR

  • Bisam verilerine göre, günlük harcamalarda Temmuz'da en yüksek maliyet grubunu
  •  28.55 liralık harcama ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu.
  •  Et, tavuk ve balık grubu için en az 15.94 lira harcama olarak hesaplandı.
  • Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 12.78 liraydı.
  • Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 5.08 lira oldu.
  • Katı yağ ve sıvı yağ grubu için de 5.51 liralık harcama yapılması gerekti.
  • Yumurta için 1.06, şeker, bal, reçel ve pekmez için de 3.7 lira harcama yapıldı.

​​​​​​​İLLERE GÖRE HARCAMA TUTARI

Üç büyük ilde gıda gereksinimlerinin karşılanması gereken harcama;

  •  İzmir'de 2 bin 622 lira,
  •  İstanbul'da 2 bin 582 lira,
  •  Ankara'da 2 bin 321 lira olarak belirlendi.

Sanayi merkezlerinden;

  • Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde 2 bin 439 lira,
  • Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgesinde 2 bin 485 lira,
  • Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinde 2 bin 428 lira,
  • Adana ve Mersin bölgesinde 2 bin 268 lira olarak belirlendi. (Grafik)
Berna Akkaya
Editör


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