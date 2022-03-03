Biseksüel ne demek, TDK'ya göre Biseksüel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Biseksüel ne demek? Biseksüel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi biseksüel kelimesi. Peki biseksüel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre biseksüel nedir, biseksüel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİSEKSÜEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Biseksüel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Biseksüel kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre biseksüel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hem kendi cinsini hem de karşı cinse ilgi duyan

