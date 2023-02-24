Biser Bonev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Biser Bonev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Biser Bonev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Biser Bonev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Biser Bonev 4 Haziran 2003 tarihinde Ruse şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Бисер Бисеров Бонев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Biser Bonev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LGT Football yapmaktadır. Biser Bonev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Biser Bonev'nin Krumovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Biser Bonev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Biser Bonev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Biser Bonev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Biser Bonev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Kasım 2019 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2022 yılında Botev II

19 Ocak 2023 yılında Krumovgrad

31 Mayıs 2023 yılında Botev II

Biser Bonev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Biser Bonev şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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