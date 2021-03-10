Bisikletli gençler otoyolda ölüme davetiye çıkardı

Gaziantep'te meydana gelen olayda, otoyolda bisikletli grubun yaptıkları görenleri şok etti. Bisiklete yatarak yolculuk yapan bu grup yanlarından son sürat geçip giden arabalara aldırış etmedi.

Ölüme meydan okuyan bisikletlileri görenler gözlerine inanamadı. Bir grup tarafından kayda alınan o anlarda yolcuların bisikletlilere tepkileri ve dikkatli sürücülerin korna çalarak uyarı yapması yer alıyor.