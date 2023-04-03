Bismark Quayson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bismark Quayson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bismark Quayson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bismark Quayson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.