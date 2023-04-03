Bismark Quayson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bismark Quayson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bismark Quayson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bismark Quayson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bismark Quayson 2 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Bismark-Junior Quayson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bismark Quayson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bismark Quayson'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Bismark Quayson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bismark Quayson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund U16
1 Temmuz 2021 yılında B. Dortmund U17
1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund U19
Bismark Quayson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bismark Quayson şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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