Bismillah ne demek, TDK'ya göre Bismillah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bismillah ne demek? Bismillah TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bismillah kelimesi. Peki bismillah ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bismillah nedir, bismillah kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİSMİLLAH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bismillah kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bismillah kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre bismillah kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Besmele

- (bi'smillah) Şaşkınlık anında söylenen bir söz



BİSMİLLAH CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Omzumda kalmıştı el sıcaklığıyla / Anamın okşarken söylediği bir bismillah



BİSMİLLAH KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- bismillah demek

