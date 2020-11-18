BİST 100 güne yükselişle başladı - 18 Kasım 2020

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,33 puan ve yüzde 0,34 değer kazanarak 1.264,06 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,77 ve holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,11 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,54 ile turizm oldu.

Dün bilhassa günün ikinci %50 sinde etkisini artıran satışlarla düşüşünü hızlandıran BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,57 azalışla 1.259,72 puanın tamamladı.

Analistler, çoğalan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olay sayıları ve buna paralel getirilen yeni tedbirlerin ekonomideki toparlanmaya dair kaygıları artırmasına rağmen teşvik beklentileri ile dünya borsalarında dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Borsa İstanbul'da, dün kar satışlarının etkisini artırmasında, salgın niçiniyle alınması beklenilen tedbirlerin mühim bir faktör olduğunu kaydeden analistler, getirilen tedbirlerin ekonomide duruşa niçin olacak bir yapıda olmadığını, bu amaçla kasım başından bu yana devam eden yükseliş eğiliminin korunabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları verisinin takip edileceğini ifade ederek, teknik yönden BIST 100 endeksinde 1.225 ve 1.190 seviyelerinin destek 1.300 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.