Kripto para birimi olan Bitocin son zamanlarda rağbet görüyor. Yatırımcıların odağında olan Bitcoin alımı ve satımı hakkında akıllarında soru işaretleri bulunanlar Bitcoin alınır mı? Bitcoin almak mantıklı mı, güvenli mi? sorusunun cevabını merak ediyorlar. Peki uzmanlar bu konuda ne diyor? İşte detaylar...

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto rumuzlu kişi tarafından 2008 yılında sunulmuştur ve blokzinciri tabanlı bir ödeme yöntemi ve dijital para birimidir. Merkezi olmayan, herhangi bir devlet merkez bankası tarafından kontrol edilmemektedir. Sembolü ₿ ve kısaltması ise BTC'dir. Blockchain adı verilen bir sistem üzerine inşa edilmiştir. Bitcoin devlet destekli paraların aksine aracı bankalar olmadan kişiler arasında internet üzerinden transfer edilebilir. Toplam 21 milyon Bitcoin olmasına rağmen şu an için bunların sadece 17 milyon kadarı kullanılabilmektedir, geri kalanı Bitcoin madencileri tarafından özel geliştirilmiş bilgisayarlar ile bulunmaya çalışılmaktadır. Bitcoin bulmak altın ve gümüş gibi değerli madenlerde olduğu gibi ciddi emek, zaman ve bilgisayar gücü gerektirir. Bu sebepten 2032 yılına kadar ancak yüzde 99'u bulunup kullanılabilir hale gelecektir.

Dalgalı fiyat hareketleri para gibi kullanılmasına engel oluşturmaktadır. Fiyatları sürekli yükseldiği için günümüzde önemli bir yatırım aracı olarak kullanılmaktadır.

BİTCOİN ALINIR MI?

Bitcoin son günlerde rekor kırmaya başladı. Yatırım yapmak isteyenler de alıp almamak konusunda tereddüt yaşıyor. Bitcoin şu anki şartlar irdelendiğinde yeni bir artış yaşayabilir. Yatırım yapmak isteyenler bu durumu göz önüne alarak hareket etmeli.

BİTCOİN ALMAK GÜVENLİ Mİ, MANTIKLI MI?

Bitcoin dünyanın her yerinden alışverişi çok kolaylaştırıyor ve paranızı kontrol altına almanızı sağlıyor. Doğru kullanıldığında önemli bir yatırım aracı olarak ortaya çıkıyor. Bitcoin alım satımı yaparken bilindik ve güvenilir siteler tercih edilirse sorun yaşamazsınız. Ayrıca bu konuda uzman isimlerin görüşlerini takip edip yatırım yapmanız güvenlidir.

Bitcoin işlemleri halka açık depolanır ve kalıcı bir şekilde ağda yerini alır. Yani bütün Bitcoin işlemleri ve bakiyeler herkes tarafından görüntülenebilir. Bir satın alma veya diğer durumlarda açıklanan isimler dışında sadece işlem adresleri görüleceğinden kullanıcının kimlik bilgileri gizli kalmaya devam eder. Bu, Bitcoin adreslerinin niçin yalnızca bir defa kullanılması gerektiğinin sebeplerinden birisidir. Asla unutmayın ki sağlam adımlar atarak gizliliğinizi korumak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bitcoin nedir, nasıl oynanır, alınır? Bitcoin nasıl üretilir? Türkiye'de bitcoin satışı yapan siteler neler?