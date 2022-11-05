Bitcoin gaza bastı! Kritik eşi aştı, yükseldikçe yükseliyor: Kripto para yatırımcısının yüzü güldü

4 Kasım Cuma günü Dolar bazında 20 bin 650 Dolar'a kadar yükselen Bitcoin, bu ivmeyi sürdürdü. Bitcoin Kasım Cumartesi gününde son 24 saatte yüzde 4 oranında değer kazanarak kritik eşik kabul edilen 20 bin Dolar'ı aşarak 21 bin 400 Dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Ethereum ise son 24 saatte yüzde 5 değer kazanarak 1651 Dolar seviyesine çıktı. Ethereum'un dün gün içindeki değeri ise 1580 Dolar seviyeleriydi.