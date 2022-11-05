Bitcoin gaza bastı! Kritik eşi aştı, yükseldikçe yükseliyor: Kripto para yatırımcısının yüzü güldü
FED'in faiz kararı sonrası toparlanma belirtileri gösteren Bitcoin, kritik sınır tabir edilen 20 bin Dolar'ı aşarak yükselişini sürdürüyor.
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