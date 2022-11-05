Bitcoin gaza bastı! Kritik eşi aştı, yükseldikçe yükseliyor: Kripto para yatırımcısının yüzü güldü

FED'in faiz kararı sonrası toparlanma belirtileri gösteren Bitcoin, kritik sınır tabir edilen 20 bin Dolar'ı aşarak yükselişini sürdürüyor.

Melahat Ersoy
Editör
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Bitcoin gaza bastı! Kritik eşi aştı, yükseldikçe yükseliyor: Kripto para yatırımcısının yüzü güldü 1

ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 4 seviyesine çıkarmıştı. Karar sonrası açıklamalarda bulunan FED Başkanı Powell, ilerleyen günlerde faiz indirimlerinin konuşulabileceğini ifade etmiş, bu durum kripto paralarda toparlanmaya yol açtı.

Bitcoin gaza bastı! Kritik eşi aştı, yükseldikçe yükseliyor: Kripto para yatırımcısının yüzü güldü 2

4 Kasım Cuma günü Dolar bazında 20 bin 650 Dolar'a kadar yükselen Bitcoin, bu ivmeyi sürdürdü. Bitcoin Kasım Cumartesi gününde son 24 saatte yüzde 4 oranında değer kazanarak kritik eşik kabul edilen 20 bin Dolar'ı aşarak 21 bin 400 Dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Ethereum ise son 24 saatte yüzde 5 değer kazanarak 1651 Dolar seviyesine çıktı. Ethereum'un dün gün içindeki değeri ise 1580 Dolar seviyeleriydi.

Bitcoin gaza bastı! Kritik eşi aştı, yükseldikçe yükseliyor: Kripto para yatırımcısının yüzü güldü 3

Analistler, piyasaları etkileyecek bir gelişme olmaması durumunda kripto paralardaki yükselişin devam edeceğini öngörüyor.

Kripto paralarda son durum:

Bitcoin: $21,409.78

Ethereum: $1,651.99

BNB: $359.82

Cardano: $0.4303

Solana: $34.79

Polygon: $1.21

Quant: $166.46

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