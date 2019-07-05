Bitcoin, İsviçre'den daha fazla enerji tüketiyor

Yapılan bir araştırma sonucu sunulan rapor kullanıcıları oldukça şaşırttı.

Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Bitcoin, yaklaşık 9 milyon nüfuslu İsviçre’den daha fazla enerji tüketiyor.

Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi, ya da kısaca CBECI, gezegenin yıllık enerji kullanımında Bitcoin’in hatrı sayılır bir yere sahip olduğunu ortaya koydu.

CBECI, küresel Bitcoin ağının 7 gigwatt'tan fazla elektrik tükettiğini söylüyor. Bu da, yılda yaklaşık 64 terawatt saat enerji tüketimine eşdeğer.

8,6 milyon nüfuslu İsviçre’nin geçtiğimiz yıl harcadığı enerjinin 58 terawatt olduğunu düşündüğümüzde, söz konusu sayı çok daha ilginç bir anlam kazanıyor.

Araştırmaya göre Bitcoin, dünyadaki tüm elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 0.25'ini oluşturuyor. Bu sayı, İngiltere'deki tüm çay su ısıtıcılarının 11 yıl boyunca harcadıkları enerji miktarıyla aynı.

Kripto para piyasasının hareketlenmesiyle birlikte ortaya çıkan Bitcoin madenciliği, bilgisayarınıza özelliği olan bir sayıyı aratıp buldurmanızdan ibaret ve bu sayıyı özellikli yapan şey ise bulunmasının oldukça zor olması.

Blockchain'deki hareketin devam etmesi için mining işinin her daim sürmesi gerekiyor. Bunun içinde muazzam bir enerji harcanıyor.

2017 yılında yayınlanan bir araştırma, Bitcoin madenciliğinin 20 Avrupa ülkesinden daha fazla elektrik tükettiğini ortaya koymuştu.

Bitcoin'in yaratıcısı kimliğini açıkladı

Giderek yaygınlaşan bir ödeme türü haline gelen sanal para Bitcoin'in Satoşi Nakamoto lakaplı gizli mucidi, kimliğini açıkladı.

Avustralyalı iş adamı Craig Wright, sanal parayı bulan kişi olduğunu ve uzun süredir Nakamoto lakabını kullandığını duyurdu.

Bitcoin'in önde gelen kullanıcıları ve sanal parayı geliştiren yazılımcılar da Craig Wright'ın Bitcoin'i bulan kişi olduğunu teyit ediyor.

Wright kimliğini açıklarken, Bitcoin'in yaratıcısına ait olduğu bilinen Bitcoinlere dair teknik verileri de paylaştı ve böylece sanal paranın yaratıcısı olduğunu da kanıtlamış oldu.

Kimliğini BBC, Economist ve GQ yayın kuruluşlarına eş zamanlı olarak açıklayan Wright, BBC'ye tarihte gerçekleşen ilk Bitcoin para transferine dair dijital belgeleri de gösterdi.

Vergi soruşturması yüzünden kimliğini açıkladı



Craig Wright, kimliğini açıklayarak Bitcoin'in mucidinin kim olduğu tartışmalarına bir son vermek istediğini ifade etti.

Daha önce New Yorker, Newsweek ve birçok diğer yayıncı kuruluş, Bitcoin'in yaratıcısı gizemli 'Satoşi Nakamoto'nun kim olduğunu ortaya çıkarmak için geniş araştırma dosyaları hazırlamışlardı.

Aralık 2015'te ise teknoloji dergileri Wired ve Gizmondo, Craig Wright'a Bitcoin'in olası yaratıcıları listelerinde yer vermişlerdi.

Craig Wright'ın adının olası Bitcoin mucitleri arasında yer almasının ardından Avustralya mali şube polisleri, Wright'ın evine baskın düzenlemişti.

Polisten yapılan açıklamada, Wright'ın evine düzenlenen baskının uzun süredir devam eden vergi kaçırma soruşturmasının bir parçası olduğu ifade edilmişti.

Wright, Avustralya polisiyle işbirliği yaptığını ifade ediyor ve "Avukat ekibimiz ne kadar vergi ödenmesi gerektiği konusunda müzakereleri sürdürüyor" dedi.

'Para ya da şöhret istemiyorum'

Bitcoin'in yüzü olmak istemediğini ifade eden Craig Wright, "Kimliğimi açıkladım çünkü son zamanlarda üstümde giderek artan bir baskı vardı. Sevdiğim insanların da aslı olmayan dedikodulardan olumsuz etkilenmesini istemedim" diyor.

Sadece normal bir hayat sürdürmek istediğini ifade eden Wright, "Zorunda kalmasam kimliğimi açıklamazdım. Şöhret istemiyorum. Para istemiyorum. Beni kendi kendime bırakın yeter" dedi.

Sanal para Bitcoin artık dünya çapında kabul gören bir ödeme sistemi.

Dünyadaki toplam Bitcoin sayısı ise 15,5 milyon civarında. Bir Bitcoin'in değeri ise 449 ABD Doları seviyesinde.