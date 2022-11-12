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Bitcoin kritik seviyeye demir attı! Uzman isimden kripto para yatırımcılarına önemli tavsiye: Olacakları söyleyip uyardı!
Kripto para borsası FTX'in iflasını açıklaması sonrası düşüşe geçen Bitcoin, 16 bin Dolar seviyelerine demir attı. Bitcoin'deki son durumu değerlendiren Bitci Holding CEO’su Onur Altan Tan, yatırımcılara önemli bir tavsiyede bulundu.
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