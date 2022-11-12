Bitcoin kritik seviyeye demir attı! Uzman isimden kripto para yatırımcılarına önemli tavsiye: Olacakları söyleyip uyardı!

Kripto para borsası FTX'in iflasını açıklaması sonrası düşüşe geçen Bitcoin, 16 bin Dolar seviyelerine demir attı. Bitcoin'deki son durumu değerlendiren Bitci Holding CEO’su Onur Altan Tan, yatırımcılara önemli bir tavsiyede bulundu.

Melahat Ersoy
Editör
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Bitcoin kritik seviyeye demir attı! Uzman isimden kripto para yatırımcılarına önemli tavsiye: Olacakları söyleyip uyardı! 1

Dünyada ve Türkiye'deki kripto para yatırımcıları son zamanlarında en kötü dönemini geçiriyor. FED'in faiz kararlarındaki şahin politikasından vazgeçeceğine yönelik açıklamalar sonrası yükselişe geçen Bitcoin, 21 bin Dolar seviyelerine kadar çıkmış, alt coinler de yükselişe geçmişti. Yatırımcılar gözlerini 24 bin Dolar hedefine kilitlenirken kripto para borsası FTX'in iflası piyasalarda deprem etkisi yarattı.

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Bitcoin kritik seviyeye demir attı! Uzman isimden kripto para yatırımcılarına önemli tavsiye: Olacakları söyleyip uyardı!
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