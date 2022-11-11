Bitcoin'de FTX depremi! İflas, kripto paraları alt üst etti! İşte coinlerdeki son durum...

Kripto para borsası FTX'in iflas başvurusu sonrası Bitcoin'de yaşanan düşüş sürüyor. Yatırımcılar, borsadaki paralarını kurtarma telaşına girerken milyonlarca yatırımcı, kara kara düşünüyor. İşte kritpo paralarda son durum...

Melahat Ersoy
Editör
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Bitcoin'de FTX depremi! İflas, kripto paraları alt üst etti! İşte coinlerdeki son durum...

ABD Merkez Bankasının faiz politikasındaki gevşeme sinyalleri sonrası yükselişe geçen Bitcoin 21 bin 700 Dolar seviyelerine kadar çıkmıştı. Yatırımcıların yüzü gülmeye başlamışken kripto para borsası FTX'in iflas etmesi kripto para dünyasını alt üst etti. Bir gece 126 milyar Dolar buhar oldu.

Bitcoin'de FTX depremi! İflas, kripto paraları alt üst etti! İşte coinlerdeki son durum...

BİTCOİN DİP YAPTI

Bitcoin geçtiğimiz günlerde 16 bin Dolar'ın da altına inerek en dip seviyelerinden birini gördü. FTX'i satın alacağını açıklayan Binance, kararından vazgeçince yatırımcılar büyük şok yaşadı.

Bitcoin'de FTX depremi! İflas, kripto paraları alt üst etti! İşte coinlerdeki son durum...

ENFLASYON PİYASALARDA KIMILDATTI

Bu durumun ardından ABD'de Ekim ayı enflasyonunun beklentilerin altında yüzde 0.4 artışla yüzde 7.7 olarak hesaplanması sonrası piyasalarda kımıldanma yaşandı. Söz konusu hareketlenme bugün yaşanan bir gelişme ile yeniden durdu.

Bitcoin'de FTX depremi! İflas, kripto paraları alt üst etti! İşte coinlerdeki son durum...

FTX'DE BEKLENEN OLDU

Kripto para platformu FTX, ABD'de iflas başvurusu yaptı. FTX'in CEO'su Sam Bankman-Fried istifa ettiğini duyurdu.

Bitcoin'de FTX depremi! İflas, kripto paraları alt üst etti! İşte coinlerdeki son durum...

FTX TR'DEN AÇIKLAMA

FTX TR'den yapılan açıklamada kullanıcıların bakiyelerinin hesaplarına gönderileceği belirtilerek ise şunlar kaydedildi: "FTX TR olarak bugüne kadar ne söylediysek yaptık, sözlerimizi elimizden geldiğince tutmak için özenle çalıştık. Bugün de aynı özenle süreç içerisinde size söz verdiğimiz tüm planlarımıza sadık kalacağız. Bunun için FTX TR ekibi olarak bu gece ve bütün hafta sonu söz verdiğimiz gibi FTX TR kullanıcılarının bakiyelerini hesaplarına göndermek için canla başla çalışacağız. Bize şimdiye kadar destek veren herkese gönülden teşekkür ederiz."

Bitcoin'de FTX depremi! İflas, kripto paraları alt üst etti! İşte coinlerdeki son durum...

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler sonrası Bitcoin, Coin Market Cap verilerine göre 16 bin 700 Dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bitcoin'deki düşüş son 24 saatte yüzde 5'i aştı. Bitcoin'deki dalgalanmanın ne kadar süreceği ise bilinmiyor.

Bitcoin'de FTX depremi! İflas, kripto paraları alt üst etti! İşte coinlerdeki son durum...

Bitcoin: $16,775.80

Ethereum: $1,246.76

BNB: $283.54

Polygon: $1.01

Polkadot: $5.57

Solana: $16.34

Chainlink: $6.74

Cosmos: $11.37

Not: Veriler anlık değişime uğramaktadır.

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