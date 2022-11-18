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Bitcoin'de FTX şoku sürüyor! Düşüş yerini dalgalı seyre bıraktı! İşte kripto paralarda son durum
Kripto para borsası FTX'in batması sonucu Bitcoin'de yaşanan düşüş, yerini dalgalı seyre bıraktı. Bitcoin düne göre yükselirken son durum haberimizde...
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