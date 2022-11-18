Bitcoin'de FTX şoku sürüyor! Düşüş yerini dalgalı seyre bıraktı! İşte kripto paralarda son durum

Kripto para borsası FTX'in batması sonucu Bitcoin'de yaşanan düşüş, yerini dalgalı seyre bıraktı. Bitcoin düne göre yükselirken son durum haberimizde...

Melahat Ersoy
Editör
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Bitcoin'de FTX şoku sürüyor! Düşüş yerini dalgalı seyre bıraktı! İşte kripto paralarda son durum 1

Uzun bir aranın ardından 21 bin Dolar bandına çıkan Bitcoin, kripto para borsası FTX'in iflası sonrası düşüşe geçti. Bitcoin son 2 yılın en düşük seviyesi olan 15 bin Dolar'ın altına inmiş ve yatırımcılar büyük endişe yaşamıştı.

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