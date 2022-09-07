Bitcoin'e yatırım yapan bin pişman oldu! Düşüşte tarihi rekor kırdı!

Rusya - Ukrayna savaşı ve ülkelerin merkez bankalarının yaptığı faiz artırımları nedeniyle düşüşe geçen Bitcoin, 19 bin doların da altına inerek tarihi bir düşüş yaşadı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Bitcoin'e yatırım yapan bin pişman oldu! Düşüşte tarihi rekor kırdı!

Kripto paralara yatırım yapan kişiler, son zamanların en zor günlerini yaşıyor. Dünyadaki ekonomik gelişmeler, nedeniyle piyasalardaki düşüş günden güne artmaya başladı.

Bitcoin'e yatırım yapan bin pişman oldu! Düşüşte tarihi rekor kırdı!

Analistlerin, 2021 yılı sonunda 100 bin dolar olacağını öngördüğü Bitcoin, Rusya - Ukrayna savaşı ve ABD Merkez Bankasının (FED) enflasyonunun düşürülmesi için yaptığı faiz artırımları sonrası düşüşe geçti.

Bitcoin'e yatırım yapan bin pişman oldu! Düşüşte tarihi rekor kırdı!

YATIRIMCILAR PİYASADAN ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Son zamanlarda yaşanan düşüşün önü bir türlü alınamazken yatırımcılar da, alt coinlere yönelse de zararlar sürüyor.

Bitcoin'e yatırım yapan bin pişman oldu! Düşüşte tarihi rekor kırdı!

Özellikle yatırımcılar piyasalardan yavaş yavaş çekilmeye başladı. Bu durum piyasalarında daralmasına neden oldu. Kripto para pazarı uzun bir aranın ardından 1 trilyon dolar seviyesinin altına indi.

Bitcoin'e yatırım yapan bin pişman oldu! Düşüşte tarihi rekor kırdı!

BİTCOİN'DEKİ DÜŞÜŞ REKOR SEVİYEDE

Bitcoin'in fiyatı bugün sabah saatlerinde 18 bin 559 dolar seviyesine kadar geriledi ve şu sıralarda 18,740.99 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bitcoin'e yatırım yapan bin pişman oldu! Düşüşte tarihi rekor kırdı!

Saat 14.30 itibarıyla piyasalarda son durum:

Bitcoin : 341,606.85

Ethereum: 27,547.55

Tether: 18.24

USD Coin: 18.23

BNB: 4,799.15

Bitcoin'e yatırım yapan bin pişman oldu! Düşüşte tarihi rekor kırdı!

Binance USD: 18.24

XRP: 5.88

Cardano: 8.43

Solana: 566.38

Dogecoin: 1.08

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