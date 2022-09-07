Bitcoin'e yatırım yapan bin pişman oldu! Düşüşte tarihi rekor kırdı!

Kripto paralara yatırım yapan kişiler, son zamanların en zor günlerini yaşıyor. Dünyadaki ekonomik gelişmeler, nedeniyle piyasalardaki düşüş günden güne artmaya başladı.

Analistlerin, 2021 yılı sonunda 100 bin dolar olacağını öngördüğü Bitcoin, Rusya - Ukrayna savaşı ve ABD Merkez Bankasının (FED) enflasyonunun düşürülmesi için yaptığı faiz artırımları sonrası düşüşe geçti.

YATIRIMCILAR PİYASADAN ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Son zamanlarda yaşanan düşüşün önü bir türlü alınamazken yatırımcılar da, alt coinlere yönelse de zararlar sürüyor.

Özellikle yatırımcılar piyasalardan yavaş yavaş çekilmeye başladı. Bu durum piyasalarında daralmasına neden oldu. Kripto para pazarı uzun bir aranın ardından 1 trilyon dolar seviyesinin altına indi.

BİTCOİN'DEKİ DÜŞÜŞ REKOR SEVİYEDE

Bitcoin'in fiyatı bugün sabah saatlerinde 18 bin 559 dolar seviyesine kadar geriledi ve şu sıralarda 18,740.99 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Saat 14.30 itibarıyla piyasalarda son durum:

Bitcoin : 341,606.85

Ethereum: 27,547.55

Tether: 18.24

USD Coin: 18.23

BNB: 4,799.15

Binance USD: 18.24

XRP: 5.88

Cardano: 8.43

Solana: 566.38

Dogecoin: 1.08