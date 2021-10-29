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Bitelge ne demek, TDK'ya göre Bitelge kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bitelge kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bitelge ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bitelge nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bitelge kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bitelge ne demek, TDK'ya göre Bitelge kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bitelge ne demek? Bitelge TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bitelge kelimesi. Peki bitelge ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bitelge nedir, bitelge kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BİTELGE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bitelge kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bitelge kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Toprağın bitki yetiştirme gücü

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