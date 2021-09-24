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Bitey ne demek, TDK'ya göre Bitey kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bitey kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bitey ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bitey nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bitey kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bitey ne demek, TDK'ya göre Bitey kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bitey ne demek? Bitey TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bitey kelimesi. Peki bitey ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bitey nedir, bitey kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Bitey kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Bitey kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

BİTEY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bitey kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bitey kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bitki örtüsü

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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