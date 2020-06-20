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Bitlis'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Bitlis Tatvan kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bitlis'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Bitlis Tatvan kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Tatvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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