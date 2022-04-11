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Bitlis’te kahreden kaza! Minibüs takla attı: 4 ölü 25 yaralı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kahreden bir kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre, düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüs takla atarak kaza yaptı. Kaza sonucunda 4 kişinin öldüğü 25 kişinin yaralandığı bilgilerine ulaşıldı.

Bitlis’te kahreden kaza! Minibüs takla attı: 4 ölü 25 yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün takla atması sonucu 4 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Uğur Tanşuli yönetimindeki 46 D 6769 plakalı minibüs, ilçenin Bahçedere köyü yakınında yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attığı öğrenildi.

Bitlis’te kahreden kaza! Minibüs takla attı: 4 ölü 25 yaralı

İLK MÜDAHALELER YAPILDI

Kazada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında bulunduğu 25 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Bitlis’te kahreden kaza! Minibüs takla attı: 4 ölü 25 yaralı

Kazayla ilgili yeni gelişmeler yaşanır yaşanmaz haberimizde yer alacak.

Bitlis’te kahreden kaza! Minibüs takla attı: 4 ölü 25 yaralı

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