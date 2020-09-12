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Bitlis’te yapılan operasyonda silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Bitlis'in Mutki ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Operasyonda,1 adet uzun namlulu tüfek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bitlis’te yapılan operasyonda silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Bitlis'in Mutki ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 adet uzun namlulu tüfek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Bitlis'in Mutki ilçesi Mevydan/Kovanlı köyünde 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alınmıştır. Bölgeye geniş katılımlı ve özel ekiplerden oluşan birliklerle "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-132" operasyonu icra edilmiştir. Operasyon sonucunda; 1 adet uzun namlulu tüfek (mauser), 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm çapında tabanca, 1 adet el bombası, 730 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 269 adet G3 Piyade tüfeği fişeği, 24 adet mauser tüfeği fişeği, 13 adet 9 mm tabanca fişeği, 5 adet G3 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet 9 mm tabanca şarjörü, 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 67 adet 16'lık av tüfeği fişeği, 1 adet havalı tüfek, 708 gr kenevir bitkisi tohumu, 1 adet tabanca kılıfı, 1 adet av tüfeği kılıfı, 2 adet av tüfeği harbisi ve 1 adet av tüfeği fişeği doldurma aparatı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili Mutki Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda ele geçirilen malzemelere el konulmuş, olay ile ilgili yakalanan 3 şahıs haklarında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır" denildi.



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