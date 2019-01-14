Bitlis'te yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?

Bitlis'te okullar tatil mi? 14 Ocak Pazartesi Bitlis'te okullar tatil mi? Kar ve soğuk hava tüm yurdu etkisi altına alırken doğu illeri adeta buz kesti. Peki 14 ocak Pazartesi günü Bitlis'de okullar tatil mi? Bitlis valiliği 14 Ocak Pazartesi günü için okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi Valilikten geldi Herkes 14 ocak günü Bitlis'te okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Bitlis Valiliğinden gelen açıklamaya göre Bitlis'de eğitime bir gün ( 14 Ocak) ara verildi..

BİTLİS

Bitlis'te yarın okullar tatil mi? sorusunun cevabı geldi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde bulunan ilk ve orta dereceli okullarda, 14 Ocak (Pazartesi) için eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Aynı gün kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de izinli sayılacağı belirtildi.

Adilcevaz ve Ahlat ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle her iki ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar 14 Ocak için bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği duyuruldu.

Bitlis’in Mutki ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar, Güroymak’da ise taşımalı eğitim kapsamında olan 12 köy ve 5 mezra okulunda, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak için bir gün ara verildi.

Mutki ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar, Güroymak ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamında olan 12 köy ve 5 mezra okulu 14 Ocak için bir gün tatil edildiği belirtildi.

VALİLİK AÇIKLADI

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün tatil edildiği duyuruldu.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklalamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların yarın için bir gün eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi.

BİTLİS HAVA DURUMU

14 OCAK HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

IĞDIR

Iğdır’da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Kervansaray, Gülpınar ve Tuzluca ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. Iğdır’da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken okullar bir gün süreyle tatil edildi. Iğdır’da merkez Kervansaray, Gülpınar ve Tuzluca ilçesinde olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.



Okullara kar engeli! 14 Ocak Pazartesi okullara kar tatili!

VAN

Van'ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle ilk ve ortaokullar tatil edildi. Konuyla ilgili Çatak Kaymakamı Hamza Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 14 Ocak 2019 Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.