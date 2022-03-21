Bitnik ne demek, TDK'ya göre Bitnik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bitnik ne demek? Bitnik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bitnik kelimesi. Peki bitnik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bitnik nedir, bitnik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİTNİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bitnik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bitnik kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre bitnik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genel davranışları ve hırpani giysileri ile toplum hayatından kopma eğilimi gösteren ve toplum dışında bir yaşantısı olan genç

