2020 yılında hayata geçirilen Bitrota kripto borsasına yatırım yapan kişilere yüksek meblağlarda aylık kazanç vaat edilmişti. Bitrota mağduru vatandaşlar yaşanan olay sonrası suç duyurusunda bulunmuştu. Bugün akşam saatlerinde olaya ilişkin yaşanan flaş gelişme sonrası Bitrota nedir? | Kenan Altun kimdir? | Bitrota vurgunu sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

BİTROTA NEDİR?

Bitrota, kripto para borsasıdır. 3 yıl önce Kayseri'de şirket kuran Kenan Altun ve H.Ö. 2020 yılında Bitrota kripto borsasını hayata geçirmişti.

KENAN ALTUN KİMDİR?

Kenan Altun, Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden biridir.

Yatırım yapan kişilere yüksek meblağlarda aylık kazanç sağlayacaklarını duyurmalarının ardından çok sayıda vatandaş yatırım yaptıkları kripto para borsasının kısa bir süre önce çökmesi üzerine suç duyurusunda bulunmuştu.

Şirketin yöneticileri Kenan Altun ve H.Ö. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Antalya'da yakalanan Kenan Altun İstanbul Siber Şubeye getirilmişti.

BİTORTA VURGUNU

Kripto paraborsası Bitrota'nın kısa bir süre önce çökmesi üzerine çok sayıda kişinin hesabın ulaşamadığı ve parasını alamadığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Bir milyar liralık vurgun iddiası sonrası şirket yöneticilerinden Kenan Altun yakalanmıştı.

Kenan Altun emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrası Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcıya ifade veren Kenan Altun "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kenan Altun şüpheli sıfatıyla çıktığı Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı.