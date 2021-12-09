Bitrota'nın sahibi Kenan A. tutuklandı

Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan A. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrası Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcıya ifade veren Kenan A. "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kenan A. şüpheli sıfatıyla çıktığı Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

3 yıl önce Kayseri'de şirket kuran Kenan A. ve H.Ö, 2020 yılında Bitrota kripto borsasını hayata geçirdi.

Yatırım yapan kişilere yüksek meblağlarda aylık kazanç sağlayacaklarını duyurmalarının ardından çok sayıda vatandaş yatırım yaptıkları kripto para borsasının kısa bir süre önce çökmesi üzerine suç duyurusunda bulunmuştu.

Şirketin yöneticileri Kenan A. ve H.Ö. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Antalya'da yakalanan Kenan A. İstanbul Siber Şubeye getirilmişti.