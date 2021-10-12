Biyaprak ne demek, TDK'ya göre Biyaprak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Biyaprak ne demek? Biyaprak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi biyaprak kelimesi. Peki biyaprak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre biyaprak nedir, biyaprak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİYAPRAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Biyaprak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre biyaprak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yaprakları halka dizilişli, genellikle akvaryumlarda bulundurulan su bitkisi

