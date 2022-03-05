Biyogaz ne demek, TDK'ya göre Biyogaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Biyogaz ne demek? Biyogaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi biyogaz kelimesi. Peki biyogaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre biyogaz nedir, biyogaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİYOGAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Biyogaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Biyogaz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre biyogaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gübre gazı

